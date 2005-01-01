ПАТ «Укрзалізниця» у 2018 році планує звільнити майже 3 тис. управлінців

«Укрзалізниця» має намір значно скоротити управлінський персонал

У 2018 році ПАТ «Укрзалізниця» має намір значно скоротити адміністративно-управлінський персонал - з очікуваних на кінець 2017 року 3,439 тис. працівників до 489 осіб. Це випливає з проекту консолідованого фінансового плану товариства на 2018 рік, текст якого оприлюднено на веб-сайті компанії, пише «Інтерфакс-Україна».

Згідно з ним, кількість директорів ПАТ у 2018 році залишиться такою самою - сім осіб. Порівняно з 2016 роком «Укрзалізниця» скоротила їхню кількість у 2017 році на 35 осіб. Кількість працівників підприємства за підсумками 2018 року планується довести до 263,3 тис., що на 4% менше за очікуваний показник за підсумками 2017 року. Загалом середню кількість працівників планується знизити на 5% - до 263,9 тис.

Витрати на оплату праці в 2018 році планується збільшити на 19,8% порівняно з очікуваним показником за підсумками 2017 року - до 30,479 млрд грн, а середньомісячні витрати на оплату праці одного співробітника мають намір збільшити на 26,2% - до 9,625 тис. грн. У порівнянні з очікуваним показником 2017 року середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника адмінперсоналу планується збільшити в 4,6 раза, до 79,3 тис. грн.

Також повідомляється, що «Укрзалізниця» має намір у 2018 році отримати чистий прибуток у розмірі 709,879 млн грн. Валовий прибуток ПАТ на 2018 рік запланований в обсязі 8,472 млрд грн, EBITDA - 20,173 млрд грн, рентабельність EBITDA - 22,8%.

Як відомо, ПАТ «Укрзалізниця» є основним перевізником вантажів і пасажирів в Україні, що перевозить 82,4% від загального вантажопотоку та 33,4% пасажиропотоку в країні.