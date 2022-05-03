Родина хлопчика вважає 28 квітня другим днем народження Павлика

Дворічний Павлик Мотичка із села Синевир на Закарпатті отримав найдорожчі у світі ліки – ін’єкцію від СМА. Хлопчик кілька місяців проходив обстеження у будапештських лікарів та чекав, щоб всі фонди, які займалися збором фінансів на лікування перевели кошти клініці,а також щоб стан здоров’я дозволив робити укол.

Як у понеділок, 2 травня, повідомила мама хлопчика Марія Мотичка, Павлик отримав ін’єкцію ще 28 квітня. Також батьки зазначили, що рахунок за лікування був більшим, ніж вони очікували, однак різницю змогли додати меценати.

«Ін'єкцію «Золгенсма» Павлик отримав у клініці Будапешту. Рахунок на лікування був більшим, ніж було зібраних коштів, але ми знайшли меценатів, які допомогли оплатити рахунок повністю. Звіт про всі перерахунки коштів на рахунок клініки ми надамо в наступному дописі», – зазначили волонтери на сторінці збору коштів для Павлика Мотички у Facebook.

Волонтери додають, що введення препарату пройшло добре, але зараз Павлику стало трохи гірше. За його станом спостерігають медичні працівники.

Нагадаємо, збір коштів на лікування Павлика Мотчики із Синевира завершився у березні 2022 року. Загалом для лікування хлопчику зі СМА волонтери з усієї України та з-за кордону зібрали понад 2 млн доларів. Збір тривав понад 1,5 року.

На Закарпатті неодноразово влаштовували масові благодійні заходи для того, щоб допомогти родині Павлика зібрати кошти, встановлювали рекорд заради його життя, відмовлялися від квітів на 1 вересня, перераховували кошти з місцевих бюджетів, до допомоги долучалися батьки інших діток зі СМА, які виграли укол в лотерею.