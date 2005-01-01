Павло Клімкін висловив співчуття рідним і близьким загиблих під час пожежі в Кемерово

Голова МЗС України Павло Клімкін відреагував на трагедію в російському торговому центрі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» в російському Кемерово.

«Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в Кемерово», - написав голова МЗС України в Twitter.

Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в #Кемерово. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 березня 2018 р.

Наразі, як повідомляють російські ЗМІ, з-під завалів ТЦ в Кемерово витягли 60 тіл загиблих. Рятувальники продовжують пошуки.

Як інформував ZAXID.NET, 25 березня в торговому центрі Зимова вишня в Кемерово спалахнула пожежа. За останніми даними, в результаті трагедії загинули 64 людини.

В МЗС України повідомили, що серед потерпілих від пожежі українців немає.

Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком займання могла бути батутна кімната або коридор кінотеатру.

Слідчі вже допитали технічного директора компанії-власника, орендаря приміщення, в якому, імовірно, знаходився епіцентр загоряння, а також працівники правоохоронних і керівника організації, яка обслуговує пожежну сигналізацію.

У справі про пожежу вже затримали п'ятьох осіб, серед них охоронець, який після отримання сигналу про загоряння відключив систему оповіщення.