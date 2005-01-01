Серед потерпілих від пожежі в російському Кемерово українців немає, – МЗС України

Кількість жертв пожежі в російському Кемерово зросла до 64

За попередніми даними громадян України немає серед загиблих під час пожежі в російському Кемерово. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Консул у Новосибірську перевіряє, чи могли бути серед загиблих або потерпілих унаслідок пожежі в Кемерові громадяни України. За останніми даними представника управління МНС у Кемеровській області, українців немає серед загиблих або потерпілих», – заявив він.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері 25 березня, в місті російському Кемерово спалахнула пожежа в торгово-розважальному центрі. Повідомляється, що під час пожежі не спрацювала сигналізація, а пожежні виходи було заблоковано. У результаті пожежі, за останніми даними, загинули 64 людини, з них багато дітей.