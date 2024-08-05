Український стрілець не зумів завоювати свою першу олімпійську медаль

Українець Павло Коростильов у понеділок, 5 серпня, виступив у фіналі Олімпійських ігор у стрільбі з малокаліберного скорострільного пістолета на дистанції 25 метрів. У фінальному раунді 15-й у світовому рейтингу цієї дисципліни провалив дві серії, не зумівши завоювати медаль. Після чотирьох раундів у Коростильова було 14 очок та друге місце, але у п'ятому раунді він влучив два постріли з п'яти – опустився на п'яте місце та вибув зі змагань.

Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет, 25 м

1. Лі Юехун (Китай)

2. Чо Йон Дже (Республіка Корея)

3. Ван Шіньджіє (Китай)

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5. Павло Коростильов (Україна)

Нагадаємо, Коростильов – багаторазовий чемпіон світу і Європи, переможець Європейських ігор. Для 26-річного львів'янина Олімпіада-2024 стала третьою в кар'єрі. У Токіо-2020 він став четвертим у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів, а у стрільбі з малокаліберного скорострільного пістолета на дистанції 25 метрів став дев'ятим.

До слова, на цій Олімпіаді Коростильов не зміг подолати кваліфікацію у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м – йому не вистачило одного очка для виходу у фінал. У стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів львів'янин показав третій результат і увійшов до фінальної шістки.

Зазначимо, Україна вже має нагороду в кульовій стрільбі на цій Олімпіаді. На друге місце подіуму в стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень піднявся Сергій Куліш.