Міністр оборони США Ллойд Остін вперше публічно заявив, що США надають розвідувальні дані українським військовим для проведення операцій на Донбасі. Про це повідомляє CNN.

З журналістами також поспілкувався високопосадовець міноборони США та повідомив, що США продовжують надавати Збройним силам України розвіддані, а оскільки боротьба переміщується на схід, то вони «будуть коригувати» їх «відповідно до потреб».

Нагадаємо, що ворог наразі перегруповує сили задля здійснення нових атак на сході України. Через ймовірне посилення російської агресії влада закликала мешканців трьох областей негайно евакуюватись, йдеться про Харківську, Донецьку та Луганську області. Сьогодні мер Дніпра також закликав жінок з дітьми та літніх людей виїхати з міста.