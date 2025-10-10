МАФ у вересні встановили на газоні на вул. Виговського біля перехресті з вул. Патона

Кіоск, який перенесли з просп. Чорновола на вул. Виговського, демонтують. Таке рішення ухвалили під час засідання робочї групи, яке відбулось у Львівській міськраді у п’ятницю, 10 жовтня. Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

«На засіданні робочої групи були присутні і підприємці, і депутати більшості фракцій, і посадовці міської ради. Всі погодились з тим, що на вул. Виговського було невдале місце для кіоска. Вдалося дійти порозуміння - і підприємець погодився забрати з цього місця тимчасову споруду, але він хоче альтернативу. Відповідно, нам треба попрацювати, щоб знайти місце, щодо якого не буде заперечень передусім з боку мешканців», – пояснив Любомир Зубач.

У Львівській міськраді відбулося засідання робочої групи (фото ЛМР)

Щодо інших тимчасових споруд на проспекті Чорновола, за словами посадовця, триває подальша робота та комунікація.

«Тепер ми комунікуємо з кожним підприємцем для індивідуального вирішення його питання: перенесення чи, можливо, викупу його споруди іншими підприємцями, які працюють на просп. Чорновола. Хочемо зробити цей процес максимально збалансованим, щоб, з одного боку, досягти поставленої мети, яка потрібна для всієї громади Шевченківського району Львова, а з іншого – поставитись з повагою до кожного підприємця, щоб не зачепити чиїхось прав та інтересів», – додав заступник міського голови.

Як повідомлялося, у вересні мешканка Львова Оксана Джус звернулась на Гарячу лінію Львова щодо законності встановлення двох кіосків на газоні на вул. Виговського, 29а. У Львівській міській раді ZAXID.NET пояснили, що ці споруди перенесли з просп. Чорновола, 63, оскільки там планують облаштувати пішохідний бульвар.

У місцевому телеграм-каналі «Перша приватна мемарня» жорстко висміяли дії міських чиновників, які дозволили встановити згаданий МАФ-потвору.

МАФ належить ТзОВ «Інвест Захід Груп», що зареєстроване на львів’янина Олександра Кушніра, але у 2016 році його заснував депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Роман Дуда. До грудня 2016 року він був директором компанії.

Додамо, що облаштування пішохідного бульвару передбачає ремонт пішохідної частини просп. Чорновола від кільця Липинського – Чорновола до вул. Варшавської протяжністю 1,2 км. Після реконструкції цей простір буде не лише транзитним, а стане місцем для відпочинку – вздовж бульвару встановлять вуличні меблі.