Люди, які втратили житло через війну, можуть отримати кредит на нове

Уряд запускає програму безвідсоткових кредитів для людей, які були змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Про це у четвер, 12 лютого, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, мета програми – допомогти постраждалим сім’ям якомога швидше відновити нормальні умови життя після вимушеного переїзду.

Держава надаватиме одноразову позику без відсотків у розмірі до 50 мінімальних зарплат на родину (приблизно 430 тис. грн) зі строком погашення до 15 років. Відсотки банкам компенсуватиме держава. Отримані гроші можна буде витратити на купівлю майна, меблів, побутової техніки та обладнання, що потрібне для облаштування житла.

Як отримати кредит?

Щоб отримати допомогу, один із повнолітніх членів родини має подати заяву та довідку про статус постраждалого до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації. Після перевірки документів гроші виплачуватиме уповноважений банк, обраний за конкурсом.

Програма поширюється на всі надзвичайні ситуації, визначені законодавством. «Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори», – додала Юлія Свириденко.

За словами прем’єр-міністерки, найближчим часом МВС оприлюднить деталі та роз’яснення щодо порядку подачі заяв та переліку необхідних документів.

Раніше ZAXID.NET писав, що в Україні понад 1200 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) подали заявки на отримання житла через державну програму пільгового кредитування. На 2026 рік уряд заклав у бюджеті на цю програму 4,5 млрд грн.