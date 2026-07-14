Ця перевірка для хлопців з 17 років та деяких категорій жінок

В електронних кабінетах вступників запущено автоматизовану перевірку військово-облікових документів (ВОД). Державне підприємство «Інфоресурс» повідомляє, як це працюватиме та що треба знати вступникам.

«Така новація спростить обов'язкову перевірку ВОД вступників для їхнього зарахування до закладів вищої або фахової передвищої освіти. Тепер процес відбуватиметься автоматично замість «ручної» перевірки приймальними комісіями закладів освіти», – повідомили у ДП «Інфоресурс».

Для кого ця перевірка?

Для хлопців з 17 років та деяких категорій жінок.

Хто з жінок проходитиме перевірку:

вступають на основі диплома магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра;

здобули освіту за галузями знань 22 «Охорона здоров’я» або I «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення» (крім спеціальностей «Соціальна робота та консультування» та «Дитячі та молодіжні служби»);

мають документ про освіту, виданий понад 60 днів тому.

Виняток: вступники з тимчасово окупованих територій, які мають спеціальні умови вступу (коди 1070, 1071, 1080, 1081).

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Як відбувається перевірка:

вступник подає першу заяву на вступ через електронний кабінет;

запит на перевірку ВОД автоматично надходить з ЄДЕБО до ЄДРПВР («Оберіг»);

у кабінеті вступника з’являється дата та статус перевірки.

Статус перевірки, який дає можливість для зарахування:

ВОД підтверджено;

Особу виключено з військового обліку;

Особу знято з обліку;

Немає вимоги наявності ВОД.

Статус перевірки, який не дає можливість для зарахування:

В процесі перевірки;

Помилка перевірки;

Якщо статус не змінюється протягом трьох діб, вступник може звернутися служби підтримки електронних кабінетів за адресою vod@inforesurs.gov.ua.

Відсутній РНОКПП/паспорт;

Обов’язкові поля не заповнено або заповнено неправильно;

Особу не знайдено;

Особа не перебуває на обліку;

Неможливо однозначно ідентифікувати особу;

Помилка обробки.

У такому випадку вступнику потрібно звернутися до закладу освіти, щоб той перевірив валідність даних ЄДЕБО та вніс виправлення.

Якщо помилка все ще залишається, то є два варіанти:

Вступник має ВОД. Заклад освіти тоді звертається до МОН та подає скан документа.

Вступник не має ВОД. Тоді зарахування неможливе.

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