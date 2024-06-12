Цьогоріч Перше ТМО замовило робіт на мільйони в межах проекту "Незламні"

Перше територіальне медичне об’єднання Львова 4 червня уклало договір із ТОВ «Західбуд Торгінвест» вартістю 20,67 млн грн на капітальний ремонт частини радіологічного корпусу ТМО на вул. Миколайчука, 9. Договір оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

ТОВ «Західбуд Торгінвест» має зробити капітальний ремонт до кінця 2024 року. В переліку робіт, зазначених у договорі, ідеться про будівельні роботи, електропостачання та освітлення, водопостачання та каналізацію, опалення, вентиляцію і кондиціонування, пожежну сигналізацію.

Також 4 червня Перше ТМО і ТОВ «Західбуд Торгінвест» підписали договір на 8,5 млн грн на реконструкцію будівлі на вул. Замарстинівській, 81 під Центр ментального здоров’я. Термін виконання робіт – до кінця 2024 року.

1 травня ті ж сторони підписали договір на 55,9 млн грн на реконструкцію будівель на вул. Замарстинівський, 83, де також мають облаштувати Центр ментального здоров’я. Окрім стандартних робіт, тут мають встановити ліфти, відеонагляд, візуальні і тактильні елементи доступності, встановити малі архітектурні форми і провести благоустрій території.

Загальна сума договорів Першого ТМО і ТОВ «Західбуд Торгінвест» становить понад 85 млн грн. Основний вид діяльності фірми, за даними сервісу YouControl, – неспеціалізована оптова торгівля, далі йде вирощування зернових. Загалом фірма зареєструвала 41 код ведення економічної діяльності – від торгівлі фруктами до облаштування каналізації. Будівництво будівель – лише один із десятків.

Раніше ТОВ «Західбуд Торгінвест» не отримувало державних підрядів на будівництво та ще й на такі суми. Упродовж кількох років фірма брала участь в тендерах із закупівлі будівельних матеріалів і конструкцій, на чому заробила трохи більше мільйона гривень.

Власницею ТОВ «Західбуд Торгінвест» є львів’янка Оксана Вікович, також вона володіє фірмою «Солгіз», що займається будівельними роботами, проте, за даними сервісу YouControl, і ця фірма за минулі п’ять років не отримувала великих підрядів на свої послуги.

Водночас фірму згадували у своєму розслідуванні в 2021 році журналісти NGL.media. «Солгіз» і ТОВ «Трудові ресурси» взяли участь у тендері на реконструкцію школи в Зубрі. З’ясувалося, що керівник «Трудових ресурсів» водночас є виконробом «Солгізу», тобто фірми були пов’язані між собою.

Цікаво, що засновником і колишнім керівником «Солгізу» є Володимир Чорній, якого Оксана Вікович замінила у графі «засновники» у 2018 році. Володимир Чорній працює у департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА, а його дружина Данута Чорній – відома лікарка у Першому ТМО.

Окрім того, ТОВ «Західбуд Торгресурс» має зв’язки зі скандальною будівельною фірмою «Вельт-Капітал». У 2024 році ТОВ «Вельт-Капітал» купило у ТОВ «Західбуд Торгресурс» за 4,4 млн грн матеріали для капітального ремонту ділянки каналізаційного колектора.

ТОВ «Вельт-Капітал» у березні також уклало договір із Першим ТМО на реконструкцію нейрохірургічного корпусу на вул. Пилипа Орлика, 4. Журналісти з’ясували, що ціни в будівельному кошторисі були завищені щонайменше на мільйон гривень. Після публікації у Першому ТМО сказали, що переглянуть кошторис. Ця фірма у квітні виграла ще один підряд від Першого ТМО – на реконструкцію за 40 млн грн будівлі на вул. Навроцького, 23.