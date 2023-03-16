Центр працюватиме на постійній основі, його керівником став полковник Юрій Беляков

На Закарпатті створили Центр підготовки населення до національного спротиву. Це – перший подібний заклад в Україні, який займатиметься тренуванням цивільних, інструкторами тут будуть військові з бойовим досвідом. Центр працюватиме на постійній основі, його керівником на три роки призначили полковника Юрія Белякова.

Рішення про створення Центру підготовки населення до національного спротиву у четвер, 16 березня, прийняли депутати Закарпатської обласної ради під час чергової сесії. «Керівником Центру призначили бойового офіцера і командира однієї з бригад, яка боронить нашу країну на Донбасі Юрія Белякова», – повідомили у прес-службі Закарпатської облради.

Як під час брифінгу зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, перший в Україні Центр підготовки населення до національного спротиву Центр матиме 6 відділень на першому етапі з можливістю подальшого розширення до 13. «До його складу увійде команда досвідчених інструкторів, котрі забезпечать виконання поставлених завдань. Це важливе завдання державного значення, яке посилить систему національного спротиву України та Закарпаття зокрема», – сказав Віктор Микита.

За його словами, навчання у центрі буде безкоштовним для всіх, хто хоче отримати навички володіння зброєю, тактичної медицини, тактики, орієнтування на місцевості, спеціальної фізичної підготовки та інших навиків.