Михайло Жук їхав за кермом позашляховика в нетверезому стані та з'їхав в кювет

У четвер, 15 березня, перший заступник голови Добросинсько-Магерівської громади на Львівщині Михайло Жук п’яний за кермом позашляховика Chery вчинив ДТП. Сільський посадовець з’їхав з дороги в канаву, очевидці викликали на місце події поліцейських.

ДТП сталася на вул. Центральній в селі Лавриків, яке входить до Добросинсько-Магерівської громади на Жовківщині. Першим про цей інцидент повідомило видання LMN.

У поліції Львівщини уточнили ZAXID.NET, що близько 17:20 отримали повідомлення від очевидців про аварію п’яного посадовця на позашляховику. На місце події виїжджав екіпаж сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції.

На щастя, унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Поліцейські встановили особу водія – 62-річний місцевий мешканець. Було встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. В його організмі виявили 1,4 проміле алкоголю.

Поліцейські склали на п’яного водія два адміністративні протоколи – за порушення правил дорожнього руху та нетверезе водіння (ст 124 та 130 КУпАП).

Затриманий п’яним за кермом Михайло Жук також є депутатом Добросинсько-Магерівської сільради, обраним від «Європейської солідарності». Раніше він був сільським головою Лаврикова.