На заводі створять 750 робочих місць

Компанія Kingspan збудує кампус будівельних технологій у с. Ямпіль на Львівщині, зараз триває розробка проєкту. Першу чергу будівництва планують завершити у 2026 році. Для покращення логістичного забезпечення підприємства передбачено будівництво під’їзної залізничної колії від станції Борщовичі.

Як повідомив 9 грудня під час зустрічі з головою ЛОВА Максимом Козицьким виконавчий директор інвестиційного проєкту компанії Kingspan Майк Стенсон, Kingspan інвестує у проєкт 280 мільйонів євро.

«Кампус включатиме шість виробничих зон, зокрема виробництво інноваційних ізоляційних матеріалів та рішень для централізованого опалення. Основна мета проєкту – створення високотехнологічної будівельної продукції з високою доданою вартістю», – повідомив Максим Козицький.

Будівництво здійснюватимуть у дві черги, завершення першої запланували на 2026 рік. Після введення в експлуатацію всіх черг кампус створить 750 нових робочих місць.

ТзОВ «Кінгспан Кампус Львів» зареєстрували у травні 2023 року у Львові на вул. Науковій, 7Б. Завод збудують у с. Ямпіль Мурованської громади, зазначено у документації на сайті Львівської РДА. Для цього там виділили ділянку у 50 га, що за цільовим призначенням належить до земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення.

«Основне будівництво передбачено "з коліс". Конструкції будуть виготовлятися на заводах. Безпосередньо на будівельному майданчику відбувається тільки їхня підгонка та з’єднання. Бетонні роботи забезпечуються спеціально виділеним заводом. На місце бетон буде доставлятися в "міксерах", де пиловиділення відсутнє», – зазначається у повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Основніі види виробництв заводу:

поліпропіленових та попередньоізольованих труб для систем централізованого теплопостачання та водопостачання;

стінових та дахових сендвічпанелей, металевих профілів та комплектуючих, прогонів;

мінераловатних панелей та стінових панелей з наповнювачем;

плит з пінополіізоціанурату;

покриттів та фальшпідлог, та лінія порошкового пофарбування;

комплектуючих і обладнання для слабострумних систем і систем вентиляції;

ємностей для зберігання рідин для агропромислового сектору та з виробництва мембран;

мінеральної вати.

Нагадаємо, ірландський виробник будівельних матеріалів Kingspan заявив про плани збудувати кампус будівельних технологій біля Львова у липні 2022 року. Компанія однією з перших залишила російський ринок та оголосила про інвестиції в економіку нашої держави. Kingspan розпочала діяльність в Україні ще у 2005 році, а у Львівській області – з 2010 року.