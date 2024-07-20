Навіть у святковий день пес Патрон продовжує шукати міни

У суботу, 20 липня, талісман чернігівських піротехніків з ДСНС і улюбленець українських дітей пес Патрон святкує свій 5-й день народження. Собака оприлюднив фото і відео зі святкування у своїх соцмережах і попросив у підписників допомоги зі збором.

«5 років тому я вперше вдихнув цей світ. І одразу його полюбив. Світ виявився гарним та цікавим. Трохи пізніше я познайомився зі своїми людьми і Томом. І тоді я зрозумів, що цей світ ще й досконалий», – написав Патрон на своїй сторінці в Instagram.

Далі у дописі песик розповів, як любив своїх людей і світ навколо, та як чудово минули перші роки його життя. Аж поки не почалася повномасштабна війна з Росією.

«У мої 3 світ, який я знав раніше, рухнув. Я засумнівався у його досконалості. Хоч у ньому все ще були люди та речі, які я люблю. Тепер з’явився страх. Страх, що я можу це втратити. Мені вперше заболіло за когось іншого. А незнайомі люди, виявилось, можуть бути рідними», – поділився спогадами пес Патрон.

Саме після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пес Патрон став працювати з підрозділом піротехніків ДСНС у Чернігові, де служить його опікун. За рік про нього дізналися в Україні і світі також завдяки його громадській діяльності.

«Я був “своїм” у лікарнях, бомбосховищах, школах, на мінних полях. Люди вигукували “Хто тримає цей район”, коли випадково зустрічали мене на вулиці. “Ми тримаємо його усі разом”, – подумки відповідав я», – ділиться Патрон.

Попри фото зі святковим тортом і чотирилапими гостям, песик написав, що продовжує працювати і у свій день народження, «бо знайти ще одну міну та знешкодити її – найкраще, що я можу собі подарувати».

Псу патрону – 5 років (фото X patron_dsns)

Також собака закликав долучитися до його збору на протезування і лікування саперів. Окрім того, охочі можуть придбати на офіційному сайті Патрона подарунковий бокс, гроші за який теж підуть на допомогу саперам, а сам бокс можна відправити дітям у сиротинцях чи лікарнях.

Ось посилання, за якими ви можете привітати Патрона із днем народження:

На сайті собаки вказано, що упродовж травня-червня йому вдалося зібрати 1,9 млн грн. Із цих грошей 1,49 млн грн скеровані на допомогу саперам, а решта – для підтримки тварин, постраждалих від війни.

Патрон — джек-рассел-тер’єр, український пес-сапер та героїчний улюбленець українців. Талісман чернігівських піротехніків ДСНС України та перший собака в історії з титулом «Пес Доброї Волі» від UNICEF.