Електронна петиція до президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати касові апарати для фізосіб-підприємців набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. підписів. Такі дані опубліковано на сайті глави держави.

Петицію №22/131296-еп було зареєстровано 4 січня, автор – Олександр Юрійович Горальник.

«Дуже прошу Президента Володимира Зеленського не відстрочити касові апарати, а скасувати їх взагалі, поки що не пізно, поки ще тисячі українців не втратили роботу, і підприємці, які відкрили свій магазин, яких насправді десятки тисяч, не закрилися, і не поїхали за кордон», – йдеться у документі.

Автор петиції наголосив, що «країна біднішою без касових апаратів не стане, біднішими стануть люди».

«Прошу не слухати [Данила] Гетманцева, який дуже захищає інтереси фірм, що виготовляють касові апарати, а прислухатися до людей, які виживають у часи пандемії завдяки власному бізнесу», – додав автор петиції.

Оскільки петиція набрала потрібну кількість голосів, її має розглянути глава держави. Наразі відповідь від нього ще не надходила.

Як нагадує «Громадське», у жовтні 2019 року депутати ухвалили закони №128-IX та №129-IX для детінізації сфери торгівлі й послуг. Ці закони запроваджують обов'язкове використання касових апаратів фізичними особами-підприємцями, які працюють у галузях торгівлі та харчування. Також таким ФОПам та іншим підприємцям дозволили використовувати аналоги касових апаратів: додатки на смартфонах, планшетах і комп'ютерах.

Не поширюються ці правила на I групу ФОП (це, наприклад, роздрібна торгівля на ринках); осіб, що працюють у сфері виробництва, а не торгівлі; а також на тих, хто торгує винятково без готівки.

Після кількаразового відкладання закон зрештою набув чинності 1 січня 2022 року.