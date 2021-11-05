Питання про збереження Брюховицького лісу та витоків озера Стосика винесуть на сесію ЛМР

Електронна петиція «За збереження зелених легень Львівської громади – Брюховицького лісу та витоків озера Стосика» зібрала необхідні 500 голосів. Петицію 7 жовтня зареєструвала львів'янка Катерина Сербін. Необхідні для розгляду півтисячі голосів петиція зібрала менше ніж за місяць. Тепер її мають розглянути депутати Львівської міськради на одному з наступних пленарних засідань.

У петиції зазначено, що близько 20 гектарів Брюховицького лісу (по вул. Замарстинівській у напрямку смт. Брюховичі) раніше були передані Львівською облдержадміністрацією під будівництво дач. Але згодом стало відомо, що тут планують збудувати багатоповерхівки.

«У час, коли кожне дерево є цінністю, вважаємо за неприпустиме розвивати багатоквартирну житлову забудову за рахунок лісів і заліснених територій... У минулому тут справді була військова частина, але вона була фактично захована в лісі, поміж багаторічних дерев. Зараз тут повноцінний ліс. Тому вважаємо такі наміри забудови злочинним зловживанням природними багатствами та свідомим нищенням зелених зон громади, адже ця територія є зоною водозабору озера Стосика, а Брюховицькі ліси є легенями Львова», – вказано у петиції.

Відтак активісти вимагають:

не допустити житлової забудови на заліснених територіях у межах Львівської територіальної громади, зокрема у Брюховицьких лісах;

при передачі земель у приватну власність проводити об’єктивні та незалежні обстеження із залученням екологів;

якнайшвидше сформувати перелік ділянок, яким необхідно надати статус рекреаційних, природоохоронних територій на території Львівської територіальної громади.

Червоним обведена територія, яку планують забудувати, зеленим – озеро (схема Катерини Сербін)

Авторка петиції зазначає, що з кінця XIX ст. Брюховичі розвивалися як рекреаційна зона Львова, селище було включене в офіційний список кліматичних курортів. У 2004 році Брюховицька селищна рада незаконно вилучила 19 га з лісництва і віднесла їх до земель селища. Також вона зазначила, що досі триває конфлікт через появу чотириповерхового будинку на березі місцевого озера.

Озеро Стосика – водойма в Шевченківському районі міста Львів в місцевості Голоско (поруч з 6-им Заозерним провулком та вул. Замарстинівською, 270). Озеро живиться від природних джерел, вода в ньому – одна з найчистіших серед міських водойм. Озеру вже понад 300 років, тут живуть болотна та червоновуха черепахи, качки, одуди.

Як розповідав ZAXID.NET у липні 2017 року, ЛОДА виділила 20 га у брюховицькому лісі для будівництва житла учасників АТО. Тоді цей проект викликав суперечки. У березні 2020 року, депутати ЛМР не підтримали зміни до детального плану території (ДПТ) в районі Під Голоско, якими передбачалося будівництво багатоповерхівок біля ставу Стосика, а у серпні цього ж року озеро передали на баланс Шевченківської райадміністації.