Петро Порошенко попросив УПЦ МП допомогти з поверненням політв'язнів з РФ

Петро Порошенко зустрівся з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм

Президент України Петро Порошенко в суботу зустрівся з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм і представником президента в Тристоронній контактній групі Іриною Геращенко. Як повідомляє прес-служба голови держави, зустріч стосувалася звільнення заручників.

Президент заявив, що він вдячний церкві за підтримку цього процесу, і запропонував допомогти зі звільненням тих українців, які перебувають на території Росії.

«Я буду дуже вітати допомогу Церкви у звільненні політичних ув'язнених, які перебувають на території Росії. Україна готова до рішучих кроків з повернення наших хлопців додому», – сказав він Онуфрію.

Порошенко також звернувся до УПЦ МП з проханням підтримати тих, хто перебуває на окупованих територіях, і надати їм гуманітарну допомогу.

Під час розмови також прозвучала інформація, що Україна очікує звільнення з полону ще кількох військових.

При цьому президент зазначив, що «Україна готова до рішучих кроків щодо повернення наших хлопців та дівчат додому».

Він також повідомив про свою зустріч з родинами тих, хто залишився на окупованій території у в’язницях.

Митрополит Онуфрій пообіцяв робити усе від нього залежне для подальшого звільнення українців.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року були звільнені 74 незаконно утримувані українці. Стороні ОРДЛО були передані 233 особи. Це найбільший обмін утримуваних осіб між сторонами з 2015 року.

18 січня представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей обмінялися новими списками утримуваних осіб.