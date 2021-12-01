Пожежа сталася у хліві, літній кухні та майстерні

Під час пожежі у хліві у селищі Великий Бичків Рахівського району загинули 20 овець. Вогонь ледь не перекинувся на житловий будинок, однак рятувальникам вдалося загасити пожежу.

Як йдеться у повідомленні ДСНС Закарпаття, повідомлення про пожежу у хліві, літній кухні та майстерні на вулиці Поточанській у смт Великий Бичків служба порятунку отримала вночі з 30 листопада на 1 грудня о 23:57. На місці події господарів не було, пожежників викликали сусіди, які помітили вогонь.

«Вже 00:48 рятувальникам вдалося локалізувати загорання та через дві години, о 02:40, – остаточно його ліквідувати. Внаслідок пожежі загинули 20 голів свійської худоби, також було знищено саму господарську споруду. Однак, при цьому пожежника вдалося врятувати житловий будинок, розташований за два метри від осередку загорання», – уточнюється у повідомленні ДСНС.

Як у коментарі Суспільному повідомила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир, внаслідок пожежі загинули 20 овець, хлів повністю згорів. Причину пожежі наразі встановлює поліція.