У суботу, 27 листопада, у Львові в багатоповерхівці на вул. Ярошинської через запалену на вікні свічку сталась пожежа, унаслідок якої постраждала дитина та евакуювали мешканців двох поверхів. Подія трапилась близько 18:00, повідомили ZAXID.NET у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, у квартирі на 10-му поверсі, коли спалахнула пожежа, перебувала 31-річна жінка і двоє дітей – 2 і 8 років. Жінка намагалась самотужки загасити вогонь, а старша дитина тим часом телефонувала на номер 101.

У патрульній поліції ZAXID.NET розповіли, що на місце пожежі прибули поліцейські роти тактико-оперативного реагування Тарас Забродоцький, Йосиф Корейба, Юрій Стець, які евакуювали мешканців двох нижніх поверхів – 8 і 9. Вони ж вивели з квартири, де сталась пожежа, жінку і двох дітей, яким надали домедичну допомогу і викликали «швидку» для допомоги молодшій дитині, якій стало погано через дим.

Рятувальники загасили вогонь о 18:15, інших потерпілих не було. Вогонь пошкодив вікно у квартирі і ванну кімнату – загалом площу у 3 метри.

Нагадаємо, 27 листопада в Україні був день пам’яті жертв Голодомору. Традиційно у цей день для вшанування загиблих у вікні запалюють свічку пам’яті.