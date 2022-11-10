Поліція вилучила з місця злочину докази, зокрема, тактичний ніж

У селі Оженин на Рівненщині 22-річний чоловік поранив 18-річного юнака під час сварки за колишню дівчину. У чому саме полягала суть конфлікту, невідомо, у поліції лише зазначають, що обоє учасників конфлікту зустрічались з нею в різний час. Постраждалого юнака з пораненням грудної клітки прооперували, наразі його стан стабільний. Натомість нападника затримали і доправили у слідчий ізолятор.

Інцидент стався близько 17:30 у середу, 9 листопада, в селі Оженин Острозької громади на вулиці Заводській. Двоє молодих чоловіків посварились через дівчину, з якою обоє зустрічались у різний період. Під час конфлікту 22-річний чоловік завдав 18-річному мешканцю села Прикордонне удару ножем.

Постраждалого юнака з пораненням грудної клітки доправили до лікарні. Після операції його стан стабілізувався, наразі його життю нічого не загрожує.

«Із місця події слідчі вилучили речові докази, які мають суттєве значення у справі, зокрема і знаряддя злочину — ніж, схожий на тактичний, який відправлений на експертизу до Рівненського НДЕКЦ. Оперативники виявили 22-річного зловмисника за місцем проживання. Його затримали в порядку статті 208 КПК України», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Зловмисника відправили у СІЗО. Йому вже вручили підозру за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Втім, це поки неостаточна кваліфікація, адже ще немає результатів судово-медичної експертизи щодо важкості поранення 18-річного юнака.