Девід Л'Хост фотграфує вінтажні будинки в Новому Орлеані та по всьому світу

Деякі люди дивляться на старі будинки і бачать у них «грошову яму». Інших же стара архітектура надихає та захоплює – і для цього мати такий старий будинок не обов’язково. The Spruce зібрав перелік Instagram-акаунтів вінтажних будинків світу, який охоплює найширший їхній спектр та розкриває унікальні особливості як самого житла, так і їхніх власників.

Крім просто гарних фото різних історичних будинків, тут можна знайти корисну інформацію про антикваріат, відновлення столярних виробів, поради щодо реставрації вікон, додаткові знання про тодішній стиль і дизайн. Любителі вінтажу точно не пошкодують, натиснувши кнопку «Підписатися».

1. Renovationhusbands

Стівен і Девід – два ентузіасти, які реконструюють вікторіанський будинок 1894 року в Бостоні. Їхній Instagram чудово підготовлений і містить масу корисного контенту щодо обробки, яка відповідає історичному періоду, а також озеленення та бджільництва.

2. Littlemissfarmhouse

Якщо ви живете в місті, але завжди мріяли про старий фермерський будинок – цей акаунт для вас. Він присвячений життю у фермерському будинку 1920-х років у Вісконсині, яке чарівно поєднується з його історичними особливостями.

Фото з Instagram

3. Thegritandpolish

Цей акаунт сподобається тим, хто любить великі старі будинки, наповнені антикваріатом, але водночас має вдосталь сучасних дизайнерських рішень. Незважаючи на велику кількість підписників, цей Instagram продовжує відчуватися як особливий та персональний.

4. Blakehillhouse_

Авторка акаунту веде не лише його, а й має особистий домашній подкаст та блог. Їхнє наповнення повне натхнення та корисних порад для облаштування старих будинків. Вона покаже, як відремонтувати вікна, пофарбувати двері та обрати правильні шпалери. Такі інсайди – безцінні для будь-якого власника вінтажного житла.

5. Ladydukart

Керолін, яка веде цей акаунт, є частково фотографкою і частково – ентузіасткою старих будинків, яка придбала один із них і зараз намагається йому повернути колишню славу. Її приголомшливі і часом трохи моторошні фото можуть надихнути вас на власний подібний проект.

Фото з Instagram

6. Parkanddivision

Ще одна власниця історичного будинку, якій вдалося зареєструвати його в списку державної культурної спадщини США. Допоки вона займається його реставрацією, можна поскролити її акаунт та побачити, яких змін зазнав будинок у минулому.

7. Oldhousemuse

Ларісса з чоловіком врятувала столітнє бунгало від знесення та перевезла минулого літа його в інше місце. Та їхній акаунт – не лише про відновлення старого будинку, він також надихне любителів рятувати тварин та старі автівки.

8. Amyleigh_1902victorian

Емі Лі розпочала флешмоб #52weeksofhome, яким закликає своїх фоловерів щотижня ділитися різними аспектами власних будинків, водночас показуючи процес реновації власного вікторіанського дому.

Фото з Instagram

9. Thevictorianfarmhouse

Ще одна історія вікторіанського фермерського будинку 1892 року – з бездоганним стилем, деталізацією історичного періоду та вражаючими фото.

10. Brewcityfoursquare

Автори акаунту поєднують свою любов до історії з пристрастю відновити будинок у прерійному стилі 1913 року. Їхній Instagram – дуже особистий та демонструє карти, листи та фото, які ілюструють особливу історію їхнього дому.

11. Davidlhoste

Якщо ви просто хочете помилуватися різноманітністю старовинних екстер’єрів будинків, не дивіться далі, ніж акаунт Девіда Л'Хоста. Цей фотограф знімає найчарівніші будинки в Новому Орлеані та за його межами, деякі з яких виходять за межі цього світу за рівнем деталізації.

Фото з Instagram

12. What_style_is_that

Акаунт зосереджений довкола різних старовинних стилях будинків, які новачкам може бути важко розпізнати. Переглядайте його на дозвіллі та дізнавайтесь щось нове в процесі.

13. Victorian_home_renovation

У цьому ретельно підібраному акаунті представлені фотографії будинку вікторіанської епохи 1860-х років, що вже з любов’ю відреставрований. Традиційний стиль, поєднаний із сучасними елементами, надає цьому вінтажному будинку свіжих відчуттів, але не занадто.

14. Neverfinishhome

Автори акаунту займаються реставрацією вже четвертого історичного будинку. Їхня мантра – максимальне збереження. Спершу вони намагаються повторно використати всі наявні матеріали, і лише потім додають щось сучасне.

Фото з Instagram

15. _thewhalehouse_

Вікторіанські будинки у США – не новинка для Instagram, рідше можна побачити процес реновації будівель у інших стилях – наприклад, італійському. І цей акаунти – саме про один із них.

Фото з Instagram

16. Thewinterfield

Проблема будь-яких старих будинків – достатнє технічне обслуговування, яке займає більше часу та зусиль, ніж у новобудовах. Цей акаунт присвячений вирішенню саме побутових проблем, з якими можуть стикнутися мешканці історичних домівок.