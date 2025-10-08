7 основних порад, які допоможуть підготувати сад до холодів

Осінні заморозки можуть завдати серйозної шкоди саду, особливо молодим деревам, кущам і рослинам у контейнерах. Щоб уникнути втрат і забезпечити здоровий старт навесні, варто заздалегідь вжити кілька простих, але ефективних заходів. Express пише про 7 основних порад, які допоможуть підготувати сад до холодів.

Мульчування і утеплення рослин

Перед настанням морозів обов’язково замульчуйте ґрунт навколо рослин. Для цього підійдуть солома, опале листя або тирса. Мульча допомагає зберегти вологу в землі та захищає коріння від промерзання. Також можна використовувати агроволокно або стару тканину для накривання теплолюбних культур.

Санітарне обрізання

Видаліть усі сухі, поламані та уражені гілки. Така обрізка зменшить ризик поширення хвороб і покращить вентиляцію крони, що особливо важливо під час вологих осінніх днів.

Ретельний полив

Перед першими заморозками варто добре зволожити ґрунт навколо рослин. Волога земля повільніше охолоджується, ніж суха, тому краще утримує тепло і захищає коріння.

Перенесення горщикових рослин

Квіти та культури в контейнерах особливо вразливі до зниження температури. Якщо є можливість – перенесіть їх у теплицю, підвал або гараж. Якщо такої можливості немає, накрийте їх щільною ковдрою або плівкою з бульбашками.

Утеплення молодих дерев

Молоді дерева мають ніжну кору, яка легко тріскається від морозів. Щоб уникнути пошкоджень, обмотайте стовбури мішковиною або спеціальною стрічкою для дерев. Це вбереже їх не лише від холоду, а й від гризунів.

Ізоляція великих контейнерів

Кашпо та великі вазони варто додатково утеплити – обгорніть їх спіненим утеплювачем або мішковиною. Це допоможе зберегти температуру всередині контейнера й захистить коріння рослини.

Перевірка на шкідників

Перш ніж накривати рослини або переносити їх у приміщення, уважно огляньте їх на наявність попелиці, павутинного кліща чи інших шкідників. Якщо вони залишаться на рослинах, то взимку можуть пошкодити ослаблену культуру ще більше.