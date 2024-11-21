Правильне укриття троянд гарантує їх успішну зимівлю та гарне цвітіння в наступному сезоні

Зима – період активної підготовки саду до нового сезону. В цей час потрібно приділити особливу увагу трояндам, щоб вони пережили зимові морози без проблем і порадували вас пишним цвітіння на весні, пише «Книга порад».

Підготовка до зимівлі

Перед укриттям троянд, важливо їх підготувати. Варто почати із осінньої обрізки: видаліть хворі, слабкі та пошкоджені пагони, залишивши міцні гілки заввишки 30-40 см. Це не лише покращить зовнішній вигляд куща, а й сприятиме кращому провітрюванню.

Також очистіть кущі від листя, яке може стати джерелом грибкових захворювань. Після обрізки обробіть рослини фунгіцидом для додаткового захисту.

Надійний захист: способи укриття

Існує кілька способів укриття троянд на зиму:

Підгортання : сформуйте горбок із сухої землі чи торфу навколо основи куща заввишки 20-25 см, щоб захистити кореневу шийку від морозів.

: сформуйте горбок із сухої землі чи торфу навколо основи куща заввишки 20-25 см, щоб захистити кореневу шийку від морозів. Укриття лапником: ялинові гілки є природним і доступним матеріалом, який добре пропускає повітря та захищає рослини від сильних морозів. Сформуйте з лапника конусоподібний каркас над кущем.

ялинові гілки є природним і доступним матеріалом, який добре пропускає повітря та захищає рослини від сильних морозів. Сформуйте з лапника конусоподібний каркас над кущем. Нетканий матеріал: спанбонд або лутрасил – це легкі та міцні матеріали, які добре пропускають повітря і захищають від морозів. Натягніть матеріал на каркас над кущем у кілька шарів.

спанбонд або лутрасил – це легкі та міцні матеріали, які добре пропускають повітря і захищають від морозів. Натягніть матеріал на каркас над кущем у кілька шарів. Повітряно-сухе укриття: цей спосіб є дуже надійним. Створіть каркас із дроту або пластикових дуг і натягніть на нього кілька шарів покривного матеріалу. Залиште невеликі отвори для вентиляції.

Коли укривати троянди

Укривати троянди слід після настання стійких заморозків, коли температура опуститься до -5°C. Передчасне укриття може призвести до випрівання рослин.

Протягом зими періодично перевіряйте стан укриття. Після сильних снігопадів струшуйте сніг, щоб він не пошкодив рослини. Під час відлиги стежте, щоб під укриттям не утворилася волога.