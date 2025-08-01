Обвинувачений у замовленні нападу на Катерину Гандзюк заявив про бажання мобілізуватись до ЗСУ

Ексголова Херсонської облради Владислав Мангер, якого обвинувачують у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк, знову заявив про намір мобілізуватися до Збройних сил України. Про це у п’ятницю, 1 серпня, повідомило Hromadske з посиланням на заяву адвокатів Мангера.

За словами адвокатів, Мангер хоче потрапити на службу до стрілецької роти 129 окремої важкої механізованої бригади (в/ч А7224). Адвокати аргументували необхідність дозволити Мангеру мобілізуватися тим, що він має бойовий досвід, оскільки нібито брав участь в Антитерористичній операції (АТО).

Крім того, адвокати Мангера заявили, що він зможе брати участь у судових засіданнях особисто або онлайн. Крім того, вважає захист обвинуваченого, суд може продовжити розгляд справи без його участі.

Також захист обвинуваченого стверджував, що на фронті немає ризику його втечі або впливу на свідків. Сам Мангер також заявив про готовність стати на захист України.

«Сьогодні сидіти в теплому місці, їсти, спати – для нормальної людини неможливо. Я не винен. Готовий хоч завтра стати в стрій», – цитує Hromadske Владислава Мангера.

Водночас прокуратура поставила під сумнів участь Мангера в АТО, а також нагадала, що раніше обвинувачений скаржився на стан здоров’я. Зрештою, суд відмовив у задовільненні клопотання щодо мобілізації Мангера.

Спробу Мангера потрапити до війська прокоментував ветеран російсько-української війни та адвокат Масі Найєм. Він наголосив, що таким чином обвинувачений просто намагається уникнути покарання.

«Мангер хоче уникнути відповідальності за вбивство Гандзюк та “піти служити” [...] Якщо Мангера не покарають, то замовлення вбивства за допомогою військових буде повторюватись. Нагадаю, Мангер був організатором, виконавцем були колишні АТОшники [...] Армія – це честь для служби, а не прикриття для тих, кого обвинувачують у вбивстві», – наголосив Масі Найєм.

За даними «Української правди», Мангер вже двічі намагався мобілізуватися до Збройних сил України. Навесні 2024 року Владислав Мангер намагався потрапити на службу до 126-ї бригади територіальної оборони, однак у бригаді відмовили Мангеру та заявили, що він має відбувати покарання.

Ще раніше Владислав Мангер у листі до президента Володимира Зеленського просив дозволили йому піти на фронт, однак глава держави відмовив Мангеру.

Напад на Катерину Гандзюк

Активістка та радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року у віці 33 років. За три місяці до цього, 31 липня, на жінку скоїли напад – облили сірчаною кислотою, внаслідок чого вона отримала опіки 40% шкіри.

За кілька тижнів до смерті вона розповідала, що вважає замовником нападу на неї тодішнього голову Херсонської облради Владислава Мангера. За даними прокуратури, ймовірним мотивом злочину могли бути її твердження про підпал Олешківського лісу на Херсонщині – активістка заявляла, що ліс палять для того, щоб потім продавати.

Слідство встановило, що у липні 2018 року тодішній голова Херсонської облради організував напад на громадську активістку на підґрунті особистої неприязні. До організації злочину він залучив помічника депутата облради Олексія Левіна.

У 2019 засудили п’ятьох підозрюваних в організації та виконанні нападу на Катерину Гандзюк: виконавців Віктора Горбунова, В’ячеслава Вишневського, Володимира Васяновича, Микиту Грабчука, а також організатора Сергія Торбіна. Усі вони визнали свою провину та уклали угоду зі слідством. Засуджені отримали від 3 до 6, 5 років позбавлення волі.

20 серпня 2020 року Владислава Мангера та Олексія Левіна, як фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк, заарештували. А в червні 2023 року Дніпровський районний суд Києва засудив Владислава Мангера та Олексія Левіна до 10 років ув'язнення у справі про вбивство Катерини Гандзюк.