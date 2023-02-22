Працівник СБУ на швидкості збив двох пішоходів на зебрі поблизу Ужгорода

Суд пом’якшив запобіжний захід працівнику СБУ Олександру Перевознику, якого звинувачують у смертельній ДТП із двома загиблими. У вівторок, 21 лютого, колегія суддів Закарпатського апеляційного суду змінила арешт без права застави на цілодобовий домашній. У день засідання стало відомо, що у лікарні помер другий пішохід, збитий автомобілем працівника СБУ. Рішення суду оскарженню не підлягає.

Інформацію про зміну запобіжного заходу працівнику СБУ ZAXID.NET підтвердили у прес-службі ДБР. У Закарпатському апеляційному суді наразі не коментують рішення, посилаючись на те, що повний текст ухвали ще не проголошений. Утім, у прес-службі військової прокуратури у коментарі ZAXID.NET зазначили, що Закарпатський апеляційний суд на засіданні у вівторок, 21 лютого, підтримав позицію адвоката працівника СБУ, підозрюваного у смертельній ДТП, що сталася 17 січня 2023 року на пішохідному переході поблизу Ужгорода. За даними, оприлюдненими на офіційному сайті апеляційного суду, адвокатом фігуранта справи про смертельну ДТП є Анатолій Качайло. Рішення про пом'якшення запобіжного заходу ухвалила колегія суддів – Тарас Бисага, Ганна Фазикош, Іван Стан.

«За клопотанням Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері судом першої інстанції для вказаної особи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак, сторона захисту оскаржила його у апеляції, яка підтримала позицію адвоката та призначила домашній арешт. Рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає»,– зазначила речниця Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлія Шевченко.

Також вона додала, у що у випадку порушення підозрюваним покладених на нього обов’язків, спецпрокурори ініціюватимуть зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Нагадаємо, смертельна аварія за участі працівника СБУ Олександра Перевозника сталася 17 січня 2023 року на пішохідному переході в селі Оноківці. Від удару 67-річна Марія Дербаль загинула на місці ДТП, її чоловік Юрій Дербаль з важкими травмами був доставлений до реанімації. У прес-службі СБУ Закарпаття офіційно підтвердили факт ДТП за участі військовослужбовця СБУ та зазначили, що його відсторонять від роботи. Також у СБУ уточняли, що, військовий перебував у тверезому стані та їхав на роботу. На фото, оприлюднених донькою збитих пішоходів Тетяною Дербаль, видно, що від удару обох потерпілих відкинуло на десятки метрів. У вівторок, 21 лютого, донька збитого на пішохідному переході подружжя Тетяна Дербаль повідомила про те, що батько Юрій Дербаль помер у лікарні, внаслідок травм, отриманих в аварії.

Одразу після аварії ДБР відкрило кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі невідомо, чи перекваліфікували справу за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до смерті кількох осіб). За цією статтею винуватцю аварії може загрожувати до десяти років ув'язнення з позбавленням права сідати за кермо на три роки.