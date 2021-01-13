В Україні з четверга, 14 січня, розпочне діяти закон, який дозволить штрафувати підприємців за клієнтів і працівників без масок. Відповідний закон, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня, 13 січня офіційно опублікувала газета «Голос України».

Згідно з новим законом, юридична особа чи фізична особа-підприємець сплачуватимуть штраф за допуск людей у приміщення чи громадський транспорт без маски чи респіратора, який прикриває ніс і рот. Крім того, штрафи передбачені як за відсутність попереджень про те, що у приміщенні чи транспорті потрібно перебувати в масці, так і за відсутність реакції на клієнтів, відвідувачів чи пасажирів, які перебувають без масок.

Як бізнес повинен реагувати на клієнтів без масок

Автори закону визначили кілька варіантів реакції на клієнтів, відвідувачів чи пасажирів без масок:

усне зауваження;

припинення обслуговування;

виклик поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення.

Які штрафи бізнес платитиме за клієнтів без масок

Штрафи для підприємців, які впускають на територію своїх приміщень чи у транспорт людей без масок, становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (при неоподатковуваному мінімумі доходів громадян у 17 грн – від 3400 до 5100 грн).

Аналогічні штрафи також передбачено за неносіння маски працівниками суб’єктів господарювання або безпосередньо фізичною особою-підприємцем. Можливість накладати такі штрафи є у працівників Держпродспоживслужби.

Доки діятиме закон про штрафи для підприємців за відсутність масок у клієнтів

Згідно з законом, він діятиме на період карантину. Наразі карантин в Україні діє до 28 лютого, однак якщо кількість хворих на коронавірус зростатиме, то його термін продовжать.

Нагадаємо, також в Україні діє закон, який дозволяє поліції на місці штрафувати людей за появу без масок у громадських місцях.