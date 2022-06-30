Підсумки 127 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Росіяни вслід за кораблем втекли із острова Зміїний, українські військові також звільнили ще одне село на Херсонщині від росіян і щодня працюють над тим, щоб на нашій землі не залишилось жодного окупанта.
ZAXID.NET підсумовує сто двадцять сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вночі українські воїни завдали вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний. Після чого росіяни евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. І ще одна перемога ЗСУ – на Херсонщині ще одне село звільнили від росіян, українці відновили контроль над Потьомкиним.
Російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області, знову атакували Харків, а на Дніпропетровщині знищили склад із 40 тоннами зерна. Ситуація на сході та Херсонщині залишається напруженою.
Окупанти також почали переганяти колони техніки у напрямку Запорізької області. Рух колон російської техніки фіксують у Маріупольському та Волноваському районах.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 30 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 35 600 військових. Також було знищено:
- танків – 1 573 (+1);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 726 (+6);
- артилерійських систем – 790 (+9);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 246 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 104 (+1);
- літаків – 217 (+0);
- гелікоптерів – 185 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 602 (+4);
- катерів/кораблів – 14 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 641 (+1);
- спеціальна техніка – 61 (+0);
- крилаті ракети – 143 (+1).
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