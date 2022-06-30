Росіяни вслід за кораблем втекли із острова Зміїний, українські військові також звільнили ще одне село на Херсонщині від росіян і щодня працюють над тим, щоб на нашій землі не залишилось жодного окупанта.

ZAXID.NET підсумовує сто двадцять сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі українські воїни завдали вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний. Після чого росіяни евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. І ще одна перемога ЗСУ – на Херсонщині ще одне село звільнили від росіян, українці відновили контроль над Потьомкиним.

Російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області, знову атакували Харків, а на Дніпропетровщині знищили склад із 40 тоннами зерна. Ситуація на сході та Херсонщині залишається напруженою.

Окупанти також почали переганяти колони техніки у напрямку Запорізької області. Рух колон російської техніки фіксують у Маріупольському та Волноваському районах.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 35 600 військових. Також було знищено: