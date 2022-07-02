Попри щоденні обстріли мирних міст українські воїни відважно протистоять російським військам. ЗСУ тримають позиції та знищують склади з ворожими боєприпасами, збивають російські дрони та вбивають наших ворогів.

ZAXID.NET підсумовує сто двадцять дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

З ночі росіяни обстрілювали прикордоння Чернігівщини, зранку від ворожих атак потерпав Харківщина, вибухи було чутно й у Миколаєві. Ворожі війська обстріляли місто Павлоград на Дніпропетровщині, а ситуація на Сумщині досі неспокійна. За минулу добу росіяни випустили по Сумщині 270 ракет та снарядів різного калібру.

Складна ситуація на сході, на Донеччині та Луганщині тривають напружені бої. Росіяни обстріляли Слов’янськ касетними снарядами, йдуть бої довкола Лисичанська, але Нацгвардія спростовує інформацію росіян про оточення міста.

ЗСУ знищили три склади із боєприпасами окупантів на сході України. Сильні вибухи були у Попасній, Чорнобаївці та Макіївці.

У Офісі президента вважають, що Росія атакує ракетами мирні міста, намагаючись залякати людей і схилити українську владу до переговорів чи територіальних поступок.

Львів готується до можливого наступу військ з території Білорусі. У місті створять додаткові штаби оборони та збільшать стратегічні резерви продуктів на випадок можливого вторгнення.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 35 870 військових. Також було знищено:

танків – 1 582 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 737 (+1);

артилерійських систем – 800 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 246 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 105 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 186 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 614 (+4);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 653 (+8);

спеціальна техніка – 61 (+0);

крилаті ракети – 144 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни обстріляли Слов’янськ касетними снарядами, четверо людей загинули, ще семеро отримали поранення.