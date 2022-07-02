Зруйнований будинок у Глухівській громаді

За минулу добу росіяни випустили понад 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по Сумщині. Поранення уламком російського снаряду отимала 64-річна жінка.

«Починаючи з дев'ятої ранку росіяни випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини. Під ворожим вогнем опинилися: Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади», – повідомив увечері 1 липня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Фото Дмитра Живицького

За його словами, у Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка, яка працювала на городі, коли почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду.

Також пошкоджена інфраструктура: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта. Точна кількість і характер руйнувань ще з'ясовують.

Також зранку 2 липня Дмитро Живицький розповів, що після обстрілів ніч на Сумщині була спокійною.

Нагадаємо, що минулого місяця росіяни суттєво збільшили обстріли Сумської області. Окупанти обстрілюють Сумщину забороненими фосфорними боєприпасами. На початку червня стало відомо, що в Брянській області ворог обладнав нові позиці, а також розгорнув «Гради» біля кордону України.