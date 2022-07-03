Маємо хороші новини від українських захисників. ЗСУ знищили російську військову базу в окупованому Мелітополі, у Азовському морі підірвався десантний катер РФ, а у Маріуполі згорів склад росіян з награбованим майном.

ZAXID.NET підсумовує сто тридцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо з хороших новин. Українські військові відбили ворожі наступи та змусили окупантів відступити на Харківському і Слов’янському напрямках.

Щодо самого Слов’янська, то росіяни здійснили наймасштабніший обстріл міста з реактивних систем залпового вогню. За даними мера, у місті зафіксовано до 15 пожеж. Відомо про велику кількість поранених та вбитих.

Російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська на Луганщині, адміністративні будівлі міста зруйновані вщент. Путіну вже навіть доповіли про повну окупацію Луганщини. Російські військові також б’ють «Смерчами» по Краматорську на Донеччині.

Вранці росіяни вдарили ракетами по Харкову, під ворожі обстріли потрапила й Харківська область, унаслідок чого, на жаль, є загиблі.

Втрати російських окупантів

Тут теж є хороші новини. ЗСУ завдали понад 30 ударів по російській військовій базі в окупованому Мелітополі. У Маріуполі згорів склад військових РФ із награбованим майном, а у Азовському морі підірвався десантний катер РФ із солдатами на борту.

Станом на ранок 3 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 35 970 військових. Також було знищено:

танків – 1 584 (+2);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 744 (+7);

артилерійських систем – 801 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 246 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 105 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 618 (+4);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 654 (+1);

спеціальна техніка – 64 (+3);

крилаті ракети – 144 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни вчергове обстріляли Слов’янськ, є багато загиблих та поранених. Під ворожі обстріли потрапила й Харківська область, унаслідок чого є щонайменше троє загиблих.