Обстріл житлової багатоповерхівки в Чугуєві, зруйнований супермаркет у Миколаєві та десятки артилерійських ударів по населених пунктах поблизу фронту.

ZAXID.NET підсумовує 161 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Близько 05:00 ранку в Миколаєві пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа і був зруйнований супермаркет. Удень росіяни обстріляли прифронтовий Чугуїв на Харківщині з реактивних систем залпового вогню. За попередніми даними, обстріли були здійснені касетними снарядами «Ураган», є загиблий та поранені.

За даними Генштабу, ворог знову обстріляв прикордонні райони Сумщини – місто Середина-Буда, села Рижівка та Журавка. На Харківщині росіяни застосували танки, ствольну та реактивну артилерію поблизу декількох населених пунктів, а неподалік Прудянки завдали авіаудару.

Так само від артилерійських обстрілів страждає низка сіл та містечок Донеччини, біля Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового зафіксовані авіаудари. Росіяни безуспішно намагалися штурмувати в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема, Доломітне – Семигір’я, Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка, Донецьк – Піски, а також в бік Мар'їнки та Білогірки. У Запорізькій області обстріляли кілька сіл.

У Херсонській та Миколаївській областях ворог здійснював обстріли понад десятка населених пунктів із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії. Крім того, на Миколаївщині росіяни завдали авіаудару поблизу урочища Андріївка.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 41 350 військових. Також було знищено:

танків – 1 774 (+6);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 022 (+8);

артилерійських систем – 939 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 259 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 118 (+1);

літаків – 223 (+0);

гелікоптерів – 191 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 740 (+1);

крилатих ракет – 180 (+6);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 922 (+8);

спеціальної техніки – 83 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Внаслідок потрапляння снаряду в житлову п’ятиповерхівку в Чугуєві одна людина загинула, двоє отримали поранення.