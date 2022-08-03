Близько 05:00 ранку середи, 3 серпня, в Миколаєві пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа і був зруйнований супермаркет, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Сєнкевич повідомив, що на місці прильотів працюють рятувальні служби.

Перед цим, увечері 2 серпня очевидці повідомляли, що у Миколаєві лунають вибухи.

Загалом Миколаїв росіяни обстрілюють щоденно, використовуючи, зокрема, артилерію і ракети для збиття повітряних цілей. Так, під час обстрілу міста 2 серпня вони, серед іншого, зруйнували студентський гуртожиток, а ще раніше – лікарню.

29 липня росіяни касетними снарядами обстріляли в Миколаєві зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загалом загинули семеро людей.

Під час обстрілу Миколаєва 31 липня росіяни поцілили в будинок одного з найбагатших українських бізнесменів, 74-річного Олексія Вадатурського: він разом з дружиною загинув.