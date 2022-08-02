Ситуація на Херсонщині залишається стабільно напруженою, ЗСУ поступово звільняють населені пункти

Збройні сили України звільнили на Херсонщині ще 7 населених пунктів. Загалом в області на сьогодні вже підтверджено деокупацію 53 населених пунктів.

«На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом», – розповів 2 серпня під час телемарафону екс-керівник Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

Раніше він повідомляв про деокупацію 46 населених пунктів.

У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині залишається стабільно напруженою.

«Бойові дії стають все тяжчими, а їх наслідки катастрофічні: знищені напівпорожні села, розбиті дороги, заміновані мости та узбережжя річок, згорілі поля, ліси, будинки. Всі звільнені села дуже пошкоджені, інфраструктура та будинки знищені», – зазначено в повідомленні.

На Херсонщині ЗСУ взяли в полон військових РФ (фото Сергія Стерненка)

Також там розповіли, що вже другий місяць область залишається без зв’язку від українських мобільних операторів. Працює тільки інтернет, але через російських провайдерів, тому більшість сервісів не працюють без VPN. Також в області відсутнє українське телебачення, окупанти увімкнули свої пропагандистські телеканали. На Херсонщині побільшала кількість перевірок місцевих жителів окупантами. На блокпостах перевіряють смартфони, документи й проводять обшуки приватних будинків.

Але українські військові продовжують знищувати ворога. За інформацією Оперативного командування «Південь», за минулу добу ЗСУ знищили на півдні 32 росіян, САУ «Мста-С», ЗРК «ТОР» та ще 4 одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідують. Вчора на Херсонщині морські піхотинці взяли в полон 11 військових РФ, серед них – офіцер, прапорщик та 9 мобілізованих з так званої «ДНР».

До слова, сьогодні Херсонська військова адміністрація отримала нового керівника. Кабмін погодив призначення головою Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.