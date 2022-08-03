Росіяни обстріляли з «Ураганів» житлову багатоповерхівку в Чугуєві
Одна людина загинула, двоє отримали поранення
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Росіяни обстріляли житловий квартал Чугуєва з реактивних систем залпового вогню
Удень середи, 3 серпня, росіяни обстріляли прифронтовий Чугуїв на Харківщині з реактивних систем залпового вогню. За попередніми даними, обстріли були здійснені касетними снарядами «Ураган». За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок потрапляння снаряду в житлову п’ятиповерхівку одна людина загинула, двоє отримали поранення.
«Серед постраждалих є громадяни Російської Федерації: загинув 70-річний чоловік, вибухову травму та осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Також поранень зазнала 49-річна місцева мешканка», – повідомив Синєгубов.
За його інформацією, стан постраждалих – середньої важкості.
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