Росіяни обстріляли житловий квартал Чугуєва з реактивних систем залпового вогню

Удень середи, 3 серпня, росіяни обстріляли прифронтовий Чугуїв на Харківщині з реактивних систем залпового вогню. За попередніми даними, обстріли були здійснені касетними снарядами «Ураган». За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок потрапляння снаряду в житлову п’ятиповерхівку одна людина загинула, двоє отримали поранення.

«Серед постраждалих є громадяни Російської Федерації: загинув 70-річний чоловік, вибухову травму та осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Також поранень зазнала 49-річна місцева мешканка», – повідомив Синєгубов.

За його інформацією, стан постраждалих – середньої важкості.