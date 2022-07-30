Армія Росії збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу Харківської області. Про це повідомляють «Схеми» за результатами аналізу знімків супутника Planet Labs.

На знімках, які є у розпорядженні журналістів, видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

За словами військових експертів, у подальшому російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському і Слов’янському напрямках, зазначає видання.28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області РФ збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Як помітили «Схеми», аналізуючи супутникові фото, територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки.

Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

Супутник Planet Labs також зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки – на північний захід і північний схід від села. Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і поступово її кількість збільшувалась.

У порівнянні з червнем на цій території кількість техніки майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.