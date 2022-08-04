Російські військові обстріляли місто Торецьк на Донеччині, також обстрілів зазнали десятки населених пунктів на сході та півдні України.

ZAXID.NET підсумовує 162 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині, є загиблі цивільні та поранені. Натомість бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили групу російських окупантів.

За даними Генштабу, ворог знову обстріляв прикордонні села Сумщини. Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли десятки населених пунктів Харківської області і сам Харків, а також села Донецької області. Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного завершились крахом та втечею. Біля чотирьох населених пунктів для ударів ворог задіяв авіацію. Штурмом росіяни намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, але безуспішно. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають, як і біля Пісків. Безуспішно окупанти намагалися прорвати оборону неподалік Марʼїнки.

На півдні ворог інтенсивно обстрілює із озброєння танків та артилерії позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. Авіаційних ударів росіяни завдали по понад десятках населених пунктів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 41 500 військових. Також було знищено:

танків – 1 789 (+15);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 026 (+4);

артилерійських систем – 946 (+7);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 260 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 118 (+0);

літаків – 223 (+0);

гелікоптерів – 191 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 742 (+2);

крилатих ракет – 182 (+2);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 960 (+38);

спеціальної техніки – 83 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Внаслідок обстрілу Торецька загинуло восьмеро людей, ще четверо поранені.