Внаслідок обстрілу Торецька восьмеро людей загинули, четверо отримали поранення

Вранці у четвер, 4 серпня, російські військові обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинуло восьмеро людей, ще четверо поранені.

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, 4 серпня близько 11:00 росіяни з артилерії обстріляли місто Торецьк.

«За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки», – повідомив Павло Кириленко.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло восьмеро людей, четверо отримали поранення, троє з них – діти. Голова Донецької ОВА закликав мешканців області евакуюватися на більш безпечні території.