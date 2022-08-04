Росіяни обстріляли Торецьк, восьмеро людей загинули
Російські військові поцілили в зупинку громадського транспорту
Вранці у четвер, 4 серпня, російські військові обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинуло восьмеро людей, ще четверо поранені.
Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, 4 серпня близько 11:00 росіяни з артилерії обстріляли місто Торецьк.
«За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки», – повідомив Павло Кириленко.
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло восьмеро людей, четверо отримали поранення, троє з них – діти. Голова Донецької ОВА закликав мешканців області евакуюватися на більш безпечні території.