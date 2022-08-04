На Донеччині бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили групу російських окупантів.

«На знімках представлені «демілітаризовані» загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм «правильно» повернутися додому та подарувати рідним нову «Ладу», – зазначено у повідомленні десантно-штурмових військ у Telegram.

Фото з Telegram-каналу ДШВ

Також на сторінці Десантно-штурмових сил ЗСУ у Facebook 3 серпня ввечері повідомили, що на Бахмутському напрямку українські бійці знищили близько 100 окупантів та взяли в полон близько 30 військових, серед яких є «кадирівці».