ЗСУ підняли український прапор над ще одним населеним пунктом – селищем Діброва Донецької області. В окупованому Мелітополі партизани підірвали залізницю, якою росіянам надходила зброя та пальне для техніки. Противник тим часом обстрілює цивільні об’єкти та інфраструктуру і готує плацдарм для втечі.

ZAXID.NET підсумовує двохсот шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

За останню добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах. Вранці 17 вересня російські окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС на Донеччині. Після обстрілу у місті Миколаївка почались проблеми з водопостачанням.

На фронті Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Українська авіація завдала удари по 10 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. А ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів.

Бійці Нацгвардії та 103-ї ТрО підняли український прапор над селищем Діброва Донецької області. А в окупованому Мелітополі партизани підірвали залізницю.

Генштаб підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні під час удару 10 вересня по будівлі ТОВ «Алкосервіс», де розміщувався особовий склад та військова техніка противника.

Через успішне виведення з ладу всіх переправ через Дніпро Збройними силами України російські війська готують собі шляхи відступу на херсонському напрямку. У районі Каховської ГЕС вони затопили дев’ять вагонів для побудови переправи.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 54 250 військових. Також було знищено: