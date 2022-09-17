У зв’язку з успішними діями ЗСУ щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро, російські війська готують собі шляхи відступу на херсонському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

«Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили дев'ять вагонів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційна адміністрація продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях та погрожує «націоналізувати», тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з російськими військами.

Генштаб також повідомляє, що тепер можна офіційно підтвердити знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня.

Удар було завдано по будівлі ТОВ «Алкосервіс», де розміщувався особовий склад та військова техніка противника.