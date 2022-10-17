Вранці ворожі дрони-камікадзе атакували столицю, де було зруйновано житловий будинок. У Києві, Дніпропетровській та Сумській областях знову вдарили по об'єктах енергетики, через що можуть бути відключення електроенергії. Також були ракетні удари по Одещині та Запоріжжю.

ZAXID.NET підсумовує 236 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Внаслідок російської атаки зранку зазнали пошкоджень об'єкти енергетики у Києві, Дніпропетровській та Сумській областях. Мешканців закликають економити електроенергію, а в «Укренерго» не відкидають можливості введення графіків аварійних відключень.

Вранці росіяни запустили на Київ 28 дронів-камікадзе, більшість із яких вдалось збити. Було зруйновано житловий будинок, з-під завалів було врятовано 18 людей. За останніми даними, внаслідок вибуху загинули четверо людей, зокрема вагітна. На головному фото зображений зруйнований росіянами будинок у столиці. Унаслідок ударів по критичній інфраструктурі на Сумщині, на жаль, також є загиблі.

Атаки дронів-камікадзе були зафіксовані й на Миколаївщині. Оперативне командування «Південь» повідомило про три влучання в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад. У Миколаєві обстрілами пошкоджено резервуари з олією, яка витекла на вулиці.

«Укроборонпром» анонсував завершення розробки нової моделі зброї, яка стане відповіддю на застосування Росією іранських безпілотників-камікадзе. Йдеться про розробку дрона-камікадзе з дальністю польоту 1000 км і вагою бойової частини до 75 кг.

На Одещині та Запоріжжі були ракетні атаки. У Одеській області було пошкоджено об’єкт інфраструктури, а згодом в Одесі пролунав вибух, за попередньою інформацією, над містом збили іранський дрон. У Запоріжжя прилетіло дві ракети, але, за попередніми даними, без серйозних наслідків. Відомо також про вибухи на Хмельниччині та «приліт» по об’єкту критичної інфраструктури на Вінниччині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 65 320 військових. Також було знищено: