Росіяни завдали масових ракетних ударів по Миколаєву, на Полтавщині та Дніпропетровщині зафіксували атаки дронів-камікадзе. На Херсонщині окупанти укріплюють лінії оброни, а у Бердянську в авто колаборанта підклали вибухівку.

ZAXID.NET підсумовує 251 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові вночі завдали масових ракетних ударів по Миколаєву – зруйновано будинки та навчальні заклади. Відомо, що унаслідок атаки є загибла. На Полтавщині росіяни атакували цивільні об’єкти за допомогою дронів-камікадзе, шість вдалось збити нашим захисникам.

Атака дронів була й на Дніпропетровщині. Сили ППО збили над областю три ворожі дрони-камікадзе. Також вночі росіяни обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади. За попередніми даними, без постраждалих.

На сході та півдні країни тривають важкі бої. Вночі ворог завдав удар по Краматорську, випустивши 14 ракет. На щастя, обійшлось без жертв.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти демонтують обладнання веж стільникового зв’язку у Херсонській області та вивозять у Донецьку область. Також місцева влада повідомляє, що росіяни везуть у бік села Геройського Херсонської області бетонні бункери, щоб укріплювати свої лінії оборони.

Сьогодні також стало відомо, що у Бердянську підірвали першого заступника голови окупаційної адміністрації Павла Іщука. Вибухівку підклали у його автомобіль. Окупанти і пропагандисти повідомили, що Іщука госпіталізували. За їхньою інформацією, колаборант перебуває у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 72 240 військових. Також було знищено: