Українські військові збили 12 з 13 ворожих дронів під час нічної атаки, один з них влучив у об’єкт інфраструктури на Черкащині. ЗМІ повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому Херсоні, ситуація на півдні складна, але ЗСУ нас обороняють та працюють над поверненням наших територій. Одразу два великих благодійних фонди відкрили збори на техніку для ЗСУ – допомогти може кожен.

ZAXID.NET підсумовує 252 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі російські війська атакували одразу кілька областей іранськими дронами, проте практично всі вдалось збили українським захисникам. За даними командування Повітряних сил, у ніч з 1 на 2 листопада було збито 12 з 13 дронів-камікадзе «Shahed-136».

Відомо, що два іранські дрони збили на Черкащині, проте один влучив у об’єкт інфраструктури. Один із дронів збили на Полтавщині, а також шість знищили на Дніпропетровщині. Вночі і на ранок росіяни знову обстріляли Нікополь і Червоногригорівську громаду.

Уночі росіяни обстріляли п’ять прикордонних населених пунктів Сумщини, під час яких зафіксовано 22 прильотів. Вранці сили протиповітряної оборони збили три крилаті ракети Х-59, випущені з літаків Су-30 в напрямку Одещини.

Вночі та вранці ворог обстрілював Миколаївську область, на Херсонщині тривають бої. За інформацією Генштабу ЗСУ, російську окупаційну адміністрацію Херсона перенесли до Скадовська. Територію Новокаховської громади російські війська готують до оборонних боїв. У зв'язку з цим на лінії лівого берега, на якій розташовані Нова Каховка, Дніпряни, Корсунка, в межах близько 20 кілометрів риють траншеї.

За даними ЗМІ, вдень у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Російські пропагандисти заявили начебто українські війська випустили по місту 18 ракет.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, цього тижня епіцентром боїв є Бахмут, Соледар і взагалі Донецький напрямок. Ворог намагається вийти на кордони Донецької області, там тривають запеклі бої.

Якщо ви маєте змогу допомогти нашим військовим фінансово, то одразу два великих благодійних фонди відкрили збори на техніку для ЗСУ. Благодійний «Фонд Сергія Притули» оголосив новий великий збір коштів на закупівлю британських бронетранспортерів Spartan для української армії. За тиждень – з 2 до 8 листопада – фонд планує зібрати 200 млн грн. Вчора також «Повернись живим» оголосив збір 325 млн грн на українські розвідувальні БПЛА.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 73 270 військових. Також було знищено: