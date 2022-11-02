Під час ворожої атаки в ніч з 1 на 2 листопада повітряні сили збили 12 з 13 дронів-камікадзе Shahed-136, повідомило вранці в середу командування Повітряних сил ЗСУ.

«12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, шість БпЛА було збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування «Схід». Усі ці дрони було збито над Дніпропетровщиною, уточнив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ще шість було збито у зоні відповідальності повітряного командування «Центр», із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України. Відомо, що ворожі об’єкти збивали над Кременчуком Полтавської області, однак подробиць немає. Ще два дрони збили над Черкащиною, а один влучив в інфраструктурний об’єкт, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, жертв чи постраждалих немає.

Масштабну атаку дронами-камікадзе росіяни розпочали пізно ввечері 1 листопада, вночі 2 листопада вона продовжувалась.