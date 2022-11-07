Підсумки 257 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
В Україну прибули перші американські ЗРК NASAMS і Aspide, які суттєво посилять нашу армію, навколо окупованого Маріуполя росіяни почали будувати лінію оборони, влада РФ також планує придбати в Ірану балістичні ракети.
ZAXID.NET підсумовує 257 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вранці російські війська обстріляли Комишуваську громаду в Запорізькій області, вночі ворог обстрілював Широківську громаду в Миколаївській області. На щастя, у обох випадках обійшлось без постраждалих.
Росіяни почали будувати лінію оборони навколо окупованого Маріуполя. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, виробляють протитанкові бетонні «пірамідки», які частково везуть в бік Запоріжжя та Херсону.
В Україну прибули перші американські ЗРК NASAMS і Aspide. Міністр оборони України наголосив, що ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
Українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 7 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 76 460 військових. Також було знищено:
- танків – 2 771 (+6);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 630 (+19);
- артилерійських систем – 1 782 (+1);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 391 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 202 (+0);
- літаків – 277 (+0);
- гелікоптерів – 260 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 472 (+7);
- крилатих ракет – 399 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 199 (+8);
- спеціальної техніки – 157 (+2).