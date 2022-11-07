В Україну прибули перші американські ЗРК NASAMS і Aspide, які суттєво посилять нашу армію, навколо окупованого Маріуполя росіяни почали будувати лінію оборони, влада РФ також планує придбати в Ірану балістичні ракети.

ZAXID.NET підсумовує 257 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці російські війська обстріляли Комишуваську громаду в Запорізькій області, вночі ворог обстрілював Широківську громаду в Миколаївській області. На щастя, у обох випадках обійшлось без постраждалих.

Росіяни почали будувати лінію оборони навколо окупованого Маріуполя. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, виробляють протитанкові бетонні «пірамідки», які частково везуть в бік Запоріжжя та Херсону.

В Україну прибули перші американські ЗРК NASAMS і Aspide. Міністр оборони України наголосив, що ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.

Українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 76 460 військових. Також було знищено: