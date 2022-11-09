Російське командування заявило про виведення військ із Херсона. Унаслідок атаки дронів у Дніпрі виникла пожежа на логістичному підприємстві, троє працівників у важкому стані. На Херсонщині окупанти вдарили по житловому будинку, відомо про одну загиблу. Біля Маріуполя росіяни почали мінувати ґрунтові дороги та поля, а також продовжують укріплювати передмістя.

ZAXID.NET підсумовує 259 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область: п’ять вдалось збити нашим захисникам, а три влучили у логістичне підприємство у Дніпрі. Відомо, що постраждали четверо працівників підприємства, троє з них у важкому стані. Під обстрілом з «Градів» також був Нікопольський район, проте попередньо без постраждалих.

На Сумщині фіксують мінометні обстріли, а на Херсонщині росіяни влучили у житловий будинок у селі Нововоскресенське. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна травмована.

В окупованому Маріуполі росіяни продовжують укріплювати передмістя, а також почали мінувати ґрунтові дороги та поля.

За даними ЗМІ, на Херсонщині росіяни почали підривати мости. Російське командування заявило про виведення військ із Херсона та перекидання сил на лівий берег Дніпра. Щодо Херсонщини, то російські ЗМІ повідомили, вранці 9 листопада у ДТП під Генічеськом загинув один із ватажків окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 77 950 військових. Також було знищено: