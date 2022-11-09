Ворог атакував логістичне підприємство у Дніпрі

Росія атакувала Дніпро дронами-камікадзе, які влучили у логістичне підприємство, виникла велика пожежа, є четверо поранених. Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

«Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі», – повідомив Резніченко.

Удар спричинив сильну пожежу, площею понад 3 тис. м2. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновано склади підприємства.

Крім того, по Нікопольському району росіяни стріляли із «Градів» і важкої артилерії. Постраждали дві громади – Мирівська та Марганецька.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській – будинки та лінія електропередач.