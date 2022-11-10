ЗСУ звільнили більше десяти населених пунктів на Херсонщині, просунулись на Луганщині, а також звільнили від окупації Снігурівку на Миколаївщині. За минулу добу українські бійці вбили понад 700 ворожих військових та впевнено звільняють наші території від росіян.

ZAXID.NET підсумовує 260 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо підсумки з хороших новин і вони будуть з Херсонщини. За минулу добу українські військові звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку, відомо також, що бійці ЗСУ знищили штаб росіян у селищі Червоний Маяк. На межі Миколаївської та Херсонської областей наші захисники звільнили від російських загарбників місто Снігурівка.

У американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що пріоритетом для російських військ на Херсонському напрямку зараз є організоване виведення своїх сил через Дніпро і затримка ЗСУ, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ.

Щодо ситуації на сході, то і там українські захисники просунулись вперед. На Луганському напрямку бійці ЗСУ просунулися на відстань до 2 кілометрів. Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Російська армія наносила нові удари по мирних українських містах, зокрема вдарила ракетами С-300 по агропідприємству біля Запоріжжя. Проте, на щастя, обійшлось без жертв.

За словами речника Повітряних сил, російські військові почали накопичувати ракети, аби завдати нового масованого удару по Україні.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 78 690 військових. Також було знищено: