179 населених пунктів цього тижня було звільнено з-під російської окупації, там тривають стабілізаціні заходи, зокрема розмінування територій. Російські окупанти після втечі з Херсон нарощують свої сили в районі Мелітополя та переміщують техніку та війська в бік Бердянська. Росія продовжує наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а ЗСУ тримають оборону, лише протягом дня українська авіація нанесла по російських позиціях 16 ударів.

ZAXID.NET підсумовує 263 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Цього тижня українські військові звільнили з-під окупації 179 населених пунктів на понад 4,5 тис. кв км. На звільнених територіях Миколаївської та Херсонської областей тривають стабілізаційні заходи, зокрема розмінування. ЗСУ не зупиняються на досягнутому та продовжують працювати над нашою перемогою, поки український прапор не замайорить і в окупованому Криму. Бійці також підняли українські прапори над селом Львове та Антонівським мостом на Херсонщині.

Російські окупанти після втечі з Херсон нарощують свої сили в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак. Водночас росіяни зменшують свої сили у низці населених пунктів на лівому березі Дніпра, мова зокрема про Каховку, Таврійськ і Нову Каховку. Після відходу російської армії за Дніпро Маріуполь перетворили на перехрестя ротацій окупантів, росіяни переміщують техніку та війська в бік Бердянська.

Водночас Росія веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом неділі окупанти завдали один ракетний та шість авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Уночі від ворожого вогню потерпала Нікопольщина. Найбільше постраждав сам Нікополь, куди прилетіли майже 40 снарядів. Відомо про поранення двох жінок віком 82 та 46 років, їх госпіталізували до лікарні. Загалом у місті пошкодили понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Ворожі обстріли постійно тривають на сході країни. У Торецьку Донецької області росіяни обстріляли лікарню та пологовий будинок, на щастя обійшлось без постраждалих.

Протягом неділі українська авіація завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 80 860 військових. Також було знищено: