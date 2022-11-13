У Маріуполі та Маріупольському районі фіксують переміщення важкої військової техніки та значної кількості мобілізованих росіян у напрямку Бердянська. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram.

«Через великий трафік (коридор в Крим по суходолу, на ділянці Маріуполь-Мангуш) військові автівки та тягачі рухаються спочатку по трасі Маріуполь-Нікольське, потім Нікольське-Мангуш, об’їзна дорога Мангуша – напрям Бердянськ», – написав він.

За його словами, після відходу російської армії за Дніпро та звільнення Херсона Маріуполь перетворено на «перехрестя ротацій окупантів».

Нагадаємо, що у селищі Старий Крим, що за 5 км від Маріуполя, помітили збільшення цвинтаря. Тут з'явився новий сектор масових поховань №21.